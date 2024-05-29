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Росіяни вбили на Сумщині двох мирних мешканців

Ще 6 отримали поранення.

Росіяни вбили на Сумщині двох мирних мешканців
Росіяни вбили на Сумщині двох мирних мешканців (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 29 травня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Есманьська, Середино-Будська, Шалигинська, Дружбівська, Путивльська, Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 68 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили ракетою, внаслідок чого загинуло 2 людей та ще 5 людей поранено. Також був обстріл з міномету (4 вибухи).

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Миропільську громаду вороги обстріляли з артилерії, а Дружбівську - з РСЗВ.

По Середино-Будській громаді окупанти вдарили з міномету і поранили одну людину. Також з мінометів обстріляли Есманьську, Путивльську та Шалигинську громади. 

Крім того, мінометами та БпЛА російські військові обстріляли Великописарівську громаду.

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