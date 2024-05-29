Внаслідок російської атаки у Антонівці поранення отримав чоловік

Російські окупанти атакували безпілотником Антонівку у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Внаслідок скиду вибухівки з дрону травми отримав місцевий житель”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що 61-річного чоловіка шпиталізували з уламковим поранення грудної клітки.
Медики надають йому необхідну допомогу.
- Російська армія атакувала з безпілотника цивільних у Новодмитрівці Херсонської області, постраждали дві людини.
- Російська армія протягом минулої доби обстрілювала Херсонську область. Були зафіксовані влучання в об'єкт комунальної інфраструктури, сільгосппідприємство та заклад культури. Також були побиті гаражне приміщення та сільгосптехніка.