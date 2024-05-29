Внаслідок російської атаки у Антонівці поранення отримав чоловік

Уточнюється, що 61-річного чоловіка шпиталізували з уламковим поранення грудної клітки.

“Внаслідок скиду вибухівки з дрону травми отримав місцевий житель”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

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