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Внаслідок російської атаки у Антонівці поранення отримав чоловік

Чоловіка шпиталізували з уламковим поранення грудної клітки.

Внаслідок російської атаки у Антонівці поранення отримав чоловік
Внаслідок російської атаки у Антонівці поранення отримав чоловік (архівне фото)
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Російські окупанти атакували безпілотником Антонівку у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок скиду вибухівки з дрону травми отримав місцевий житель”, - йдеться у повідомленні. 

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Уточнюється, що 61-річного чоловіка шпиталізували з уламковим поранення грудної клітки. 

Медики надають йому необхідну допомогу.

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