Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок удару по гіпермаркету в Харкові

Унаслідок удару по "Епіцентру" загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв —17-річний хлопець та 12-річна дівчинка.

Поліція завершила пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова, куди російські військові завдали авіаудари 25 травня. Правоохоронці ідентифікували всі 19 тіл загиблих.

Про це повідомили у МВС України.

"Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз", — повідомляють у поліції.

Внаслідок ударів по гіпермаркету у Харкові загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв — 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.