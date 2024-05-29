Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок удару по гіпермаркету в Харкові

Поліція завершила пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова, куди російські військові завдали авіаудари 25 травня. Правоохоронці ідентифікували всі 19 тіл загиблих.
Про це повідомили у МВС України.
"Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз", — повідомляють у поліції.
Внаслідок ударів по гіпермаркету у Харкові загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв — 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.
- За минулий тиждень Росія влаштувала декілька масованих обстрілів. 23 травня Росія вдарила по друкарні "Фактор", яке входить до одного холдингу з видавництвом Vivat. Семеро людей загинули, десятки поранені, 50 000 книг згоріли.
- Про життя в Харкові під постійними російськими обстрілами читайте у матеріалі LB.ua "Харків — вижити і перемогти".