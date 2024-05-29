На ТОТ Запоріжжя окупанти змушують українських чоловіків віком 60+ підписувати контракти з Міноборони РФ

Щоб поповнити особвий склад армії РФ росіяни почали змушувати чоловіків віком від 60 до 65 років на тимчасово окупованій частині Запорізької області підписувати контракти з МО РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти обіцяють, що чоловіки проходитимуть службу у тилових підрозділах. Однак у ЦНС зазначають, що росіяни вдаються до таких дій через вкрай невтішнку ситуацію з поповненням особового складу армії РФ.

"Тому й вдаються колаборанти до таких “крайніх” заходів. А ще масове дезертирство та небажання проходити службу в армії противника серед місцевого населення ламає усі поставлені кремлем задачі",— ідеться в повідомленні.

За інформацією ЦНС, тільки на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька місяців було офіційно задокументовано 500 випадків дезертирства. Водночас випадки залишення військової частини помножилися у декілька десятків разів.

"Окупанти чинять шалений тиск на рідних тих, хто втік з армії ворога. Тому ми вкотре закликаємо усіма силами уникати мобілізації, а тим паче підписання контракту з МО РФ", — додають у спротиві.