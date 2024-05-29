СБУ закликає усіх бажаючих приєднуватися до команди Центру спеціальних операцій “А” СБУ і ставати операторами FPV-дронів.

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ разом із побратимами із Сил оборони України щодня нищать окупантів, які намагаються прорвати фронт на Харківщині, повідомляє пресслужба СБУ.

Цього разу під масований удар FPV-дронів СБУ потрапила ціла штурмова рота російських військ під Куп’янськом.

Один із рашистів скаржиться матері у телефонній розмові, яку перехопила Служба безпеки: “От нас ничего не осталось. Нас должно было быть 126… Бронежилеты все в дырочку, как решето, как дуршлаг… Знаешь сколько у нас от роты осталось?... 63 или 73 только “трехсотых”, еще 10 – “двухсотые”.

Окупанти перебувають під постійним вогнем українських захисників, тож вимушені ховатися по «норах» і молитися, щоб вижити.

СБУ зазначає, що бажаючі можуть приєднатися до команди ЦСО «А» СБУ і стати оператором FPV-дронів. Заповнити анкету можна за посиланням.

Зазначимо, вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони ліквідували 1300 окупантів за добу. Також російська армія втратила 37 артилерійських систем і 2 РСЗВ.