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“От нас ничего не осталось”: окупант у перехопленій розмові розповів про втрати у своїй штурмовій роті на Харківщині

СБУ закликає усіх бажаючих приєднуватися до команди Центру спеціальних операцій “А” СБУ і ставати операторами FPV-дронів.

“От нас ничего не осталось”: окупант у перехопленій розмові розповів про втрати у своїй штурмовій роті на Харківщині
Ілюстративне фото: оператор дронів СБУ
Фото: Facebook / СБУ

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ разом із побратимами із Сил оборони України щодня нищать окупантів, які намагаються прорвати фронт на Харківщині, повідомляє пресслужба СБУ. 

Цього разу під масований удар FPV-дронів СБУ потрапила ціла штурмова рота російських військ під Куп’янськом.

Один із рашистів скаржиться матері у телефонній розмові, яку перехопила Служба безпеки: “От нас ничего не осталось. Нас должно было быть 126… Бронежилеты все в дырочку, как решето, как дуршлаг… Знаешь сколько у нас от роты осталось?... 63 или 73 только “трехсотых”, еще 10 – “двухсотые”.

Окупанти перебувають під постійним вогнем українських захисників, тож вимушені ховатися по «норах» і молитися, щоб вижити.

СБУ зазначає, що бажаючі можуть приєднатися до команди ЦСО «А» СБУ і стати оператором FPV-дронів. Заповнити анкету можна за посиланням

Зазначимо, вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони ліквідували 1300 окупантів за добу. Також російська армія втратила 37 артилерійських систем і 2 РСЗВ.

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