До Києва прибув заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо. Про це повідомляє посольство США в Україні.
“Ми раді вітати заступника міністра фінансів США Воллі Адейємо в Києві, де він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, наші наступні кроки щодо посилення санкцій та зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів”, – йдеться в повідомленні.
- Президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселю заявив, що цього року Україна може отримати €1,7 мільярда прибутків від заморожених активів РФ.
- Тим часом Мінфін США розглядає запровадження санкцій щодо європейських банків, які працюють з Росією. Європейські банки, які досі працюють у Росії, ризикують потрапити під дію посилених вторинних санкцій.