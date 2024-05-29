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До Києва прибув заступник міністра фінансів США

Він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити, серед іншого, посилення санкцій та зусилля щодо отримання прибутку від заморожених російських активів.

До Києва прибув заступник міністра фінансів США
заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо (зліва) в Києві
Фото: Facebook / U.S. Embassy Kyiv

До Києва прибув заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо. Про це повідомляє посольство США в Україні. 

“Ми раді вітати заступника міністра фінансів США Воллі Адейємо в Києві, де він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, наші наступні кроки щодо посилення санкцій та зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів”, – йдеться в повідомленні.

  • Президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселю заявив, що цього року Україна може отримати €1,7 мільярда прибутків від заморожених активів РФ. 
  • Тим часом Мінфін США розглядає запровадження санкцій щодо європейських банків, які працюють з Росією. Європейські банки, які досі працюють у Росії, ризикують потрапити під дію посилених вторинних санкцій.
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