Він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити, серед іншого, посилення санкцій та зусилля щодо отримання прибутку від заморожених російських активів.

До Києва прибув заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо. Про це повідомляє посольство США в Україні.

“Ми раді вітати заступника міністра фінансів США Воллі Адейємо в Києві, де він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, наші наступні кроки щодо посилення санкцій та зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів”, – йдеться в повідомленні.