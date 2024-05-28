Україна і Португалія підписали безпекову угоду (доповнено)

Тривалість угоди складає десять років із можливістю продовження.

Україна і Португалія підписали безпековий договір із можливістю продовження на десять років. Португалія надасть щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки цього року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру на спільній пресконференції із Володимиром Зеленським.

"Договір, який ми зараз підписали – це договір, який ще раз підтверджує нашу співпрацю у політичній, безпековій, економічній, науковій та культурній сферах", – сказав Монтенегру.

За словами португальського прем'єра, тривалість договору – десять років із можливістю пролонгації.

Крім іншого, португальськй прем'єр підтвердив, що його країна продовжить підтримувати Україну, надсилаючи військову військову допомогу для того, щоб вона втілювала законне право на самооборону та захищала й відновлювала свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.

За словами Луїша Монтенегру, Португалія вже надала Україні 1000 тонн військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як йдеться на сайті Офісу президента, угода закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

Португалія надасть щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки цього року.

Також вона підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки.

Окремі блоки угоди присвячені двосторонній співпраці в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам.

Україна та Португалія координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки нашої країни на її шляху до майбутнього вступу в НАТО.

У блоці щодо політичного співробітництва йдеться про підтримку Української формули миру, притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та спільну роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати або шкоду, спричинені російською агресією.

Португалія також зобов’язується продовжувати участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей і сприяти досягненню цілей, викладених у Рамковому документі цієї коаліції.

Португалія стала дванадцятою країною, з якою Україна підписала угоду про співпрацю у сфері безпеки, покликану надати довгострокову підтримку.

Сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Португалії після відвідин Бельгії та Іспанії, де він підписав двосторонні безпекові угоди. Кількість підписаних двосторонніх безпекових угод зросла до 12.