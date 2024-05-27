Зеленський: надання Україні ППО – це про оборону, а не про наступ на Росію

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії в Мадриді заявив, що Україні необхідні ППО, для змоги захищатися від ракетно-бомбових ударів Росії. Західні партнери також мають розуміти, що надані засоби ППО для України будуть її обороною від Росії, а не атакою по території РФ.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Просто на голову людям прилітають тисячі авіабомб. Із будь-якою підготовкою людина, хоч би який захист вона мала, не здатна це витримати. Не витримують люди. Як із цим боротися? Немає достатньої кількості ракет ППО, щоб із цим боротися", – наголосив він.

"Я не кажу про десятки систем для того, щоб закрити повністю небо над Україною. Я кажу про те, щоб хоча б не давати можливості Росії використовувати тисячі авіабомб. Ось про що ми говоримо", – додав Зеленський.

Глава держави закликав чинити тиск на Західних партнерів щодо надання Україні додаткових систем ППО, адже "навіть ті партнери, які бояться давати нам зброю, мають розуміти, що air defense – це оборона, а не наступ. Це захист. І це єдиний шлях для нас", – резюмував президент.