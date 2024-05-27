Зеленський прибув до Іспанії, щоб підписати безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги та тренування українських військових.
Про це Зеленський написав у телеграмі.
"Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з Прем’єр-міністром Педро Санчесом", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у планах президента є прийом у короля Феліпе VI та зустріч із головами палат і фракцій іспанського парламенту.
Також Україна та Іспанія узгодять спільні кроки перел Самітом миру та Самітом Європейської ради.
"Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати", – написав Зеленський.
- Раніше стало відомо, що Іспанія планує відправити в Україну ракети для системи Patriot і танки Leopard в рамках пакету озброєнь вартістю 1,13 мільярда євро, оголошеного у квітні.
- Поїздка українського президента до Іспанії була запланована на 17 травня, але її перенесли. Тоді російська армія саме наступала на Харківську область.
- Для Володимира Зеленського це перший двосторонній офіційний візит до Іспанії – раніше глава держави вже відвідував країну, але для участі у заходах в Гранаді, пов'язаних з іспанським головуванням у Євросоюзі.