Зеленський прибув до Іспанії, щоб підписати безпекову угоду

Також обговорить військову допомогу та тренування українських військових.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги та тренування українських військових.

Про це Зеленський написав у телеграмі.

"Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з Прем’єр-міністром Педро Санчесом", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у планах президента є прийом у короля Феліпе VI та зустріч із головами палат і фракцій іспанського парламенту.

Також Україна та Іспанія узгодять спільні кроки перел Самітом миру та Самітом Європейської ради.

"Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати", – написав Зеленський.