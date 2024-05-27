Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами, – Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ
Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами, – Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
ГоловнаПолітика

Зеленський прибув до Іспанії, щоб підписати безпекову угоду

Також обговорить військову допомогу та тренування українських військових.

Зеленський прибув до Іспанії, щоб підписати безпекову угоду
Зеленський у Іспанії
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги та тренування українських військових.

Про це Зеленський написав у телеграмі.

"Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з Прем’єр-міністром Педро Санчесом", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що у планах президента є прийом у короля Феліпе VI та зустріч із головами палат і фракцій іспанського парламенту.

Також Україна та Іспанія узгодять спільні кроки  перел Самітом миру та Самітом Європейської ради.

"Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати", –  написав Зеленський.  

  • Раніше стало відомо, що Іспанія планує відправити в Україну ракети для системи Patriot і танки Leopard в рамках пакету озброєнь вартістю 1,13 мільярда євро, оголошеного у квітні.
  • Поїздка українського президента до Іспанії була запланована на 17 травня, але її перенесли. Тоді російська армія саме наступала на Харківську область.
  • Для Володимира Зеленського це перший двосторонній офіційний візит до Іспанії – раніше глава держави вже відвідував країну, але для участі у заходах в Гранаді, пов'язаних з іспанським головуванням у Євросоюзі. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies