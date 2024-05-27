Зеленський сьогодні здійснить візит до Іспанії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуватиме з візитом у Іспанії. Він зустрінеться з головою уряду Педро Санчесом.
У політиків запланована спільна пресконференція. Про це йдеться на сайті іспанського уряду.
На честь візиту українського президента в Королівському палаці проведуть обід.
- Поїздка українського президента була запланована на 17 травня, але її перенесли. Тоді російська армія саме наступала на Харківську область.
- Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров 15 травня сказав, що президент доручив перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні.
- За даними медіа, крім Іспанії, президент також планував відвідати Португалію.
- Український президент їздив до Іспанії торік у жовтні – на саміт Європейської політичної спільноти. До цього, влітку, з візитом в Україні перебував Педро Санчес.
- У березні Зеленський домовився з Санчесом прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою – документом, який Київ прагне підписати з якомога більшої кількістю партнерів. Наразі Україна має дев'ять таких угод. Саме підписання безпекового договору було метою поїздки до Мадрида, писали в медіа.