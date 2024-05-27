Зеленський сьогодні здійснить візит до Іспанії

Цю поїздку переносили у зв'язку з російським наступом.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуватиме з візитом у Іспанії. Він зустрінеться з головою уряду Педро Санчесом.

У політиків запланована спільна пресконференція. Про це йдеться на сайті іспанського уряду.

На честь візиту українського президента в Королівському палаці проведуть обід.