Макрон вважає, що у Європі нині "існує своєрідне захоплення авторитаризмом"

"Я думаю, що в глибині душі ми маємо своєрідну кризу нашої демократії", - сказав президент Франції.

У центрі - Еммануель Макрон і Франк-Вальтер Штайнмаєр у Берліні 26 травня 2024 року

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Берліна заявив, що у Європі нині "існує своєрідне захоплення авторитаризмом", передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Макрон зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром і зазначив, що у Європи "ніколи не було стільки ворогів, як всередині, так і ззовні".

"Я думаю, що в глибині душі ми маємо своєрідну кризу нашої демократії. Сила демократії полягає в постійних дебатах з усіх питань, щоб спробувати досягти найкращого рішення, яке вибере народ", – сказав очільник франції і зауважив, що захоплення авторитаризмом "з'являється в наших власних демократіях" і також поширюється переконання, що "в принципі, ця Європа, вона була б простішою, якби ми були націоналістичними".

"Ми дозволяємо націоналістам, а часто і ворогам демократії, забирати всі дивіденди демократії і критикувати її екзистенційно", – додав Макрон.

Президент Франції наголосив, що у таких умовах "важливо вийти і проголосувати на європейських виборах за партію, яку ми підтримуємо і яка є партією, що захищає Європу".

"Саме Європа дає можливість захистити демократію, відсутність гегемонії на нашому континенті і здатність разом відповідати на ці виклики", – підкреслив Макрон.