Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Зеленський ввів санкції проти низки російських медіа
Зеленський ввів санкції проти низки російських медіа
Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами, – Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ
Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами, – Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, — президент
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, — президент
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Удари по Харкову — це натяк: у ЦПД розповіли про справжню мету обстрілів РФ
Удари по Харкову — це натяк: у ЦПД розповіли про справжню мету обстрілів РФ
ГоловнаСвіт

Макрон вважає, що у Європі нині "існує своєрідне захоплення авторитаризмом"

"Я думаю, що в глибині душі ми маємо своєрідну кризу нашої демократії", - сказав президент Франції.

Макрон вважає, що у Європі нині "існує своєрідне захоплення авторитаризмом"
У центрі - Еммануель Макрон і Франк-Вальтер Штайнмаєр у Берліні 26 травня 2024 року
Фото: Х/Emmanuel Macron

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Берліна заявив, що у Європі нині "існує своєрідне захоплення авторитаризмом", передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Макрон зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром і зазначив, що у Європи "ніколи не було стільки ворогів, як всередині, так і ззовні".

"Я думаю, що в глибині душі ми маємо своєрідну кризу нашої демократії. Сила демократії полягає в постійних дебатах з усіх питань, щоб спробувати досягти найкращого рішення, яке вибере народ", – сказав очільник франції і зауважив, що захоплення авторитаризмом "з'являється в наших власних демократіях" і також поширюється переконання, що "в принципі, ця Європа, вона була б простішою, якби ми були націоналістичними".

"Ми дозволяємо націоналістам, а часто і ворогам демократії, забирати всі дивіденди демократії і критикувати її екзистенційно", – додав Макрон.

Президент Франції наголосив, що у таких умовах "важливо вийти і проголосувати на європейських виборах за партію, яку ми підтримуємо і яка є партією, що захищає Європу".

"Саме Європа дає можливість захистити демократію, відсутність гегемонії на нашому континенті і здатність разом відповідати на ці виклики", – підкреслив Макрон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies