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Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії

Тоді російський диктатор також продемонстрував свої імперські уявлення, що кордони "можна змінювати за допомогою сили", не звертаючи увагу на право.

Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Олаф Шольц під час спілкування з громадянами 26 травня 2024 року у межах Фестивалю демократії
Фото: Х/Bundeskanzler Olaf Scholz

У лютому 2022 року, перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, російський диктатор Володимир Путін переконував німецького канцлера Олафа Шольца у тому, що Україна начебто "належить" Росії.

Про це Шольц розповів під час спілкування з громадянами 26 травня у межах Фестивалю демократії, передає "Укрінформ".

Канцлер зустрічався з Путіним у лютому 2022 року і пригадав "той довгий стіл". Тоді російський диктатор, як сказав Шольц, продемонстрував свої імперські уявлення, що кордони "можна змінювати за допомогою сили", не звертаючи увагу на право.

Шольц розповів, що під час чотиригодинної зустрічі Путін доводив йому, що Україна та Білорусь є "частинами" РФ. Тому канцлер додав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко свідомий про це. 

Ще однією причиною для війни Путін називав рух України до НАТО. На той момент Шольц сказав, що "про це не йдеться, принаймні, ще років 30". Інша теза - про "нацистський режим" в Україні.

"Говорити про це, коли президентом є єврей.... Варто собі уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни", — зауважив канцлер ФРН.

Шольц, коментуючи твердження громадян про те, що Німеччина, постачаючи зброю Києву, "роздмухує війну", наголосив, що Берлін надає можливість Києву захищатися.

"Максимальна підтримка, щоби цей імперіалістичний напад на сусідню державу не завершився успіхом... Але водночас ми дбаємо про те, щоби не дійшло до великої війни між Росією і НАТО", - сказав канцлер.

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