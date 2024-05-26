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Макрон вирушає до Німеччини з триденним візитом, — Reuters

Така поїздка президента Франції буде першою за останні 24 роки.

Макрон вирушає до Німеччини з триденним візитом, — Reuters
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон вирушає до Німеччини із триденним державним візитом, що стане першою такою поїздкою президента Франції за останні 24 роки, пише Reuters.

Президент Франції Емманюель Макрон вирушає до Німеччини з триденним державним візитом під час якого відбудеться двостороннє засідання кабінету міністрів, як жест демонстрації єдності Німеччини та Франції, одних із найпотужніших держав ЄС. 

Поїздка Макрона до Берліна, Дрездена та Мюнстера є першим візитом президента Франції до Німеччини за 24 роки.

Візит Макрона розцінюють як перевірку "здоров’я" французько-німецьких відносин, оскільки вже тривалий час між Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом були напружені відносини. 

Розбіжності між лідерами охоплюють низку сфер, починаючи з того, що Макрон просуває ідею більшої самодостатності Європи у питаннях оборони, а Шольц вважає, що для європейців немає надійної альтернативи підтримці США і Європа не має часу чекати на відродження власного оборонпрому. 

  • 2 травня Шольц і Макрон зустрілися в Парижі за "вечерею", щоб обговорити оборонну політику Європейського Союзу та політику щодо Китаю.
  • Видання Bloomberg наголошувало, що публічні розбіжності між президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом шкодять зусиллям з допомоги України.
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