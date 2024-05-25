Не купуйтесь на кремлівські казки про бажання миру, – глава МЗС Чехії про удар Росії по Харкову

Глава Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на сьогоднішній удар Росії по будівельному гіпермаркету у Харкові.
“П'ятниця: кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота: бомбардування гіпермаркету, повного цивільних. Не купуйтесь на кремлівські казки”, – написав Ліпавський у соцмережі Х.
Він зазначив, що на зустрічі міністрів НАТО в Празі буде просити своїх колег посилити підтримку стримування російського імперіалізму.
- Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення. "Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху", - вважає міністр закордонних справ.
- Нещодавно французький президент Емманюель Макрон прокоментував провал ідеї "олімпійського перемир'я": "Путін не готовий".