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Не купуйтесь на кремлівські казки про бажання миру, – глава МЗС Чехії про удар Росії по Харкову

Глава МЗС Чехії буде просити колег на зустрічі міністрів НАТО в Празі посилити підтримку стримування російського імперіалізму. 

Не купуйтесь на кремлівські казки про бажання миру, – глава МЗС Чехії про удар Росії по Харкову
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Глава Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на сьогоднішній удар Росії по будівельному гіпермаркету у Харкові. 

“П'ятниця: кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота: бомбардування гіпермаркету, повного цивільних. Не купуйтесь на кремлівські казки”, – написав Ліпавський у соцмережі Х. 

Він зазначив, що на зустрічі міністрів НАТО в Празі буде просити своїх колег посилити підтримку стримування російського імперіалізму.

  • Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення. "Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху", - вважає міністр закордонних справ.
  • Нещодавно французький президент Емманюель Макрон прокоментував провал ідеї "олімпійського перемир'я": "Путін не готовий".
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