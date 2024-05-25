ЗМІ: Зеленський таки відвідає Іспанію і зустрінеться з королем та прем'єром

Іспанське видання Cadena SER з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах стверджує, що у неділю вдень до Мадрида має прибути Президент України Володимир Зеленський.
У програму візиту, яка ще потребує остаточного затвердження, включено зустрічі із королем Іспанії Філіпом VI та прем'єр-міністром Педро Санчезом. Дуже ймовірним є підписання між політиками угоди про гарантії безпеки між двома країнами.
Для Володимира Зеленського це буде перший двосторонній офіційний візит до Іспанії - раніше глава держави вже відвідував країну, але для участі у заходах в Гранаді, пов'язаних з іспанським головуванням у Євросоюзі.
- Президент мав полетіти на Піренейський півострів раніше - але візит було перенесено у зв'язку із ситуацією на фронті.