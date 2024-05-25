ЗМІ: Зеленський таки відвідає Іспанію і зустрінеться з королем та прем'єром

Візит, який було відкладено через складну ситуацію на фронті, відбудеться вже найближчими днями.

Іспанське видання Cadena SER з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах стверджує, що у неділю вдень до Мадрида має прибути Президент України Володимир Зеленський.

У програму візиту, яка ще потребує остаточного затвердження, включено зустрічі із королем Іспанії Філіпом VI та прем'єр-міністром Педро Санчезом. Дуже ймовірним є підписання між політиками угоди про гарантії безпеки між двома країнами.

Для Володимира Зеленського це буде перший двосторонній офіційний візит до Іспанії - раніше глава держави вже відвідував країну, але для участі у заходах в Гранаді, пов'язаних з іспанським головуванням у Євросоюзі.