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Зеленський приїхав до Харкова

Президент заслухав доповіді.

Зеленський приїхав до Харкова
Володимир Зеленський приїхав у Харків
Фото: пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуває в Харкові. Він приїхав до міста наступного дня після масованого обстрілу, внаслідок якого загинули семеро, поранень зазнали 20 людей.

Зеленський у Telegram повідомив, що провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону. Заслухав низку доповідей.

"Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага –  забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів", – сказав він.

  • За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Харківському напрямку росіяни після першого успіху на початку наступу загрузли в вуличних боях за Вовчанськ і зазнали великих втрат.
  • У районі Липців ворог зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони, здійснює мінування та вогневе ураження позицій наших військ. 
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