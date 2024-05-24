Зеленський приїхав до Харкова

Президент Володимир Зеленський сьогодні перебуває в Харкові. Він приїхав до міста наступного дня після масованого обстрілу, внаслідок якого загинули семеро, поранень зазнали 20 людей.
Зеленський у Telegram повідомив, що провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону. Заслухав низку доповідей.
"Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага – забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів", – сказав він.
- За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Харківському напрямку росіяни після першого успіху на початку наступу загрузли в вуличних боях за Вовчанськ і зазнали великих втрат.
- У районі Липців ворог зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони, здійснює мінування та вогневе ураження позицій наших військ.