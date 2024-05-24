Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків

Росія після перших успіхів у наступі на Харківську область повністю загрузла у вуличних боях за Вовчанськ і зазнала високих втрат у штурмових підрозділах. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно, повідомив у Telegram головнокомандувач Олександр Сирський.

За його словами, в районі Липців ворог зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони, здійснює мінування та вогневе ураження позицій наших військ. На Купʼянському напрямку тривають бої у лісовому масиві на північ від міста.

"Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл.

Інтенсивні бої тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру.

"Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування", – сказав Сирський.

Фото: Сирський у telegram Олександр Сирський

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка – Бердичі шляхом наступальних та штурмових дій найбільш підготовлених підрозділів. Наступ росіян проходить з використанням бронетехніки та в пішому порядку, нерідко – на мотоциклах та багі.

"На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше", – сказав головком.

Сирський повідомив, що наразі перебуває на східному фронті, щоб вивчити обстановку на місці, вирішити проблемні питання, забезпечити додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ та інших МТЗ та посилити резервами.

Головком відмітив ефективну роботу більшості командирів та штабів по організації бойових дій, вогневому ураженню противника, підтриманню взаємодії з сусідніми частинами. Однак сказав, що "є проблеми, які потребують швидких та кардинальних рішень".