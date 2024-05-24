Його почали будувати ще в 2020 році.

У Києві відкрили новий пішохідний міст. Він з'єднує Оболонську набережну з островом "Оболонський".

Відео з нового мосту опублікував мер міста Віталій Кличко. Міст веде до рекреаційної зони острів "Оболонський".

"Тут зелень, зона відпочинку і психологічного відновлення", – сказав він.

Кличко додав, що міст зводили коштом іноземних та українських меценатів.

"Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві «Азовсталь». Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни. Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимемо, тільки економне LED освітлення перил мосту", – сказав мер.

Міст-хвиля

План побудови цього мосту виник ще в 2020 році. У розпорядженні КМДА йшлося, що міст потрібен "для створення комфортних умов для жителів і гостей Києва". Він мав створити туристичний кільцевий пішохідний маршрут навколо затоки Оболонь, що з'єднує Оболонську набережну з парком "Наталка" і новим пляжем з відповідним комплексним благоустроєм на острові "Оболонський". Будувати міст, прозваний в соцмержах "хвилею" або, значно менше приємно, "глистою", від початку планували за кошти меценатів.

Будівництво почали в жовтні 2020-го. Ширина мосту планувалася в чотири метри. Довжина – 164 метри.

На початок 2023-го вже встановили три з чотирьох опор мосту. Метрополія Парижа виділила кошти, тож у січні 2023-го роботи з побудови мосту відновили.