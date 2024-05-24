​З лінії фронту на Донеччині за добу евакуювали 30 дітей

З лінії фронту на Донеччині евакуювали 30 дітей. Всього вдалося вивезти 394 осіб.

За даними начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Покровському районі: у Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки і промзону в Курахівці, будинок і адмінбудівлю в Гострому; 2 керовані авіабомби ворог скинув на Курахове.

У Лимані Краматорського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Також обстріляні околиці Костянтинівської громади.

У Торецьку Бахмутського району поранено 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і 3 адмінбудівлі. У Нью-Йорку пошкоджено 33 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і 2 нежитлові будівлі.

Куп'янський напрямок продовжує бути серед лідерів за кількістю бойових зіткнень за добу.