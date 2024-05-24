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​Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів за добу

Українські військові знищили також ворожий літак та 42 артилерійські системи.

​Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів за добу
Українські захисники знищили російську реактивну установку "Град-П""
Фото: Скріншот з відео

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 498 940 чоловік особового складу та 356 літаків. 

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 7635 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12902 (+42) од,
  • РСЗВ – 1080 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 813 (+0) од,
  • літаків – 356 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 17569 (+56) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2101 (+7).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Напередодні, 23 травня, бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25. 

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