​Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів за добу

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 498 940 чоловік особового складу та 356 літаків.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,
- танків ‒ 7635 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,
- артилерійських систем – 12902 (+42) од,
- РСЗВ – 1080 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 813 (+0) од,
- літаків – 356 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 17569 (+56) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2101 (+7).
Дані уточнюються.
Напередодні, 23 травня, бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25.