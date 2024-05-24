​Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів за добу

Українські військові знищили також ворожий літак та 42 артилерійські системи.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 498 940 чоловік особового складу та 356 літаків.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,

танків ‒ 7635 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,

артилерійських систем – 12902 (+42) од,

РСЗВ – 1080 (+3) од,

засоби ППО ‒ 813 (+0) од,

літаків – 356 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),

крилаті ракети ‒ 2209 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 17569 (+56) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2101 (+7).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Напередодні, 23 травня, бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25.