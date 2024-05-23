Російські атаки можливі, тому що Україна досі має обмеження в захисті.

Сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківській області. Під ударом ракетами та КАБами були Харків, Люботин, Дергачі.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Одна з мішеней Росії сьогодні – це видавничий комплекс, один із найбільших в Україні. Ракетний удар. Люди загинули, є поранені, згорів склад із книжками, обладнання. Там друкувалися багато українських видавництв. І це для російських терористів – ціль. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати”, - сказав президент.

Він наголосив, що такі атаки можливі, тому що Україна досі має обмеження в захисті - дефіцит систем ППО та далекобійної зброї.

“Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів”, - підкреслив голова держави.

Володимир Зеленський подякував воїнам нашої 110-ї окремої механізованої бригади, які знищили російський Су-25 та воїнам 47-ї окремої механізованої бригади, які теж збили Су-25. Д

На засіданні Ставки була доповідь Головкома, міністра оборони, ДПСУ та розвідок – ГУР та СЗР, зокрема щодо російських намагань зірвати Саміт миру та участь держав світу.

“Сьогодні ж говорив із Президенткою Північної Македонії та премʼєр-міністрами Греції і Норвегії – запросив їх на Саміт миру та подякував за підтвердження участі”, - розповів Зеленський.

Верховний головнокомандувач привітав українських морпіхів з їх днем відзначив їх державними нагородами.

Також президент України зустрівся з командою та амбасадорами UNITED24.

“За два роки фандрейзингу для потреб України – наших Сил оборони та безпеки, для потреб захисту життя в Україні – зібрано вже 650 мільйонів доларів через UNITED24”, - підсумував Зеленський.