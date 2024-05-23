Росіяни зруйнували пам’ятник Нестору Махну в центрі Гуляйполя

Пам’ятник Нестору Махну з 2009 року був неофіційним символом Гуляйполя.

В результаті російських обстрілів руйнувань зазнав пам’ятник Нестору Махну в центрі Гуляйполя Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пам’ятник Нестору Махну, хоча і не входить до переліку пам’яток культурної спадщини, з 2009 року був неофіційним символом Гуляйполя.

Федоров зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували 46 пам’яток культурної спадщини в Запорізькій області.

Зокрема, серед втраченого паровий млин, що є візитівкою Гуляйполя та “Будинок торгових рядів” в Оріхові. Також ракетним ударом пошкоджений будинок з історичного ареалу “Соціалістичне Запоріжжя” у Запоріжжі.