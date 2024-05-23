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Сили оборони знищили черговий російський штурмовик Су-25

Це вже другий ворожий штурмовик за два дні.

Сили оборони знищили черговий російський штурмовик Су-25
Су-25
Фото: ДПСУ

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 23 травня збили російський штурмовик Су-25. 

Про це ідеться у повідомленні ОмБР у Facebook.

"Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз.

А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два", – ідеться у повідомленні.

22 травня на Покровському напрямку українські воїни знищили російський штурмовик Су-25. Інформацію підтвердили у Генштабі.

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