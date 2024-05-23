Від ранку російські окупанти аткували Нікопольський район і Дніпро Дніпропетровської області ракетами, дронами та били з артилерії. Понівечені будинки, агрофірма, пожежна частина.

Фото: Сергій Лисак

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Впродовж дня ворог здійснив понад півтора десятки атак з артилерії і дронами-камікадзе. Потерпали сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Фото: Сергій Лисак

"Вкотре підступно обстріляна пожежна частина, побитий гуртожиток, агрофірма. Зайнявся склад приватного підприємства, але вогонь оперативно загасили. Понівечена одна оселя. А ще – вантажівка", – повідомив очільник ОВА.

Фото: Сергій Лисак

По Дніпровському району російська армія вдарила ракетою. Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно приборкали. Загиблих та поранених немає.