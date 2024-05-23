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Голова СБУ розповів про оснащення морських дронів Sea Baby реактивними системами залпового вогню "Град"

Завдяки цьому технологічному рішенню уразили чотири російські кораблі.

Голова СБУ розповів про оснащення морських дронів Sea Baby реактивними системами залпового вогню "Град"
Голова СБУ Василь Малюк на саміті фандрейзингової платформи United24

Служба безпеки впроваджує кращі військово-технологічні рішення, щоб ефективно знищувати ворога. Зокрема, морські дрони Sea Baby оснастили реактивними системами залпового вогню "Град".

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк на саміті фандрейзингової платформи United24.

За його словами, Sea Baby - багатоцільові платформи, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Серед іншого дрон ефективно виконує дистанційне мінування.

Морський дрон Sea Baby
Морський дрон Sea Baby

"Використання надводних морських бойових дронів – це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося", - сказав Малюк.

Очільник спецслужби зазначив, що уперше СБУ використала Sea Baby з "Градом" у грудні 2023 року. Таке технологічне рішення дозволило уразити чотири ворожі кораблі.

Малюк додав, що СБУ першою використала надводні безпілотники у своїх спецопераціях, опісля до неї приєдналися Головне управління розвідки і Військово-морські сили ЗСУ.

"І сьогодні у нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк»", – розповів голова спецслужби.

Малюк додав, що за допомогою дронів, оснащених РСЗВ, СБУ може суттєво збільшити перелік потенційних цілей на морі.

Однією з пріоритетних цілей Василь Малюк називає Кримський міст, який вже двічі був уражений СБУ, зокрема, за допомогою Sea Baby.

"Попереду дуже й дуже багато сюрпризів", - зауважив голова спецслужби.

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