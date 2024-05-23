В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських Міг-29

З’явилися фото Міг-29 114-ї бригади Сил оборони, який несе під крилами відразу дві хибні цілі АDM-160 MALD.

До цього траплялися лише знімки уламків цих ракет у Луганській та Херсонській областях, біля уражених об'єктів окупантів.

Уламки АDM-160 MALD

Але тепер абсолютно точно Україна отримала їх і в терапевтичних кількостях – навряд чи вироби, яких отримали небагато, вішали б на один борт та ще й виділяли його до групи прориву ППО.

Хоча б тому, що їх простіше вішати на носії Storm Shadow і SCALP, Су-24: АDM-160 MALD діє за принципом “вистрелив і забув”, після після відокремлення аппарату не потрібні вказівки – менше ризику, менше взаємодії та синхронізації по прольоту.

Проте, вочевидь, дали немало, тому й знадобилися Міги.

Це добра новина.

По суті, це ракета з композитів з дальністю польоту до 900 км. Коли тривали НДДКР, то армія США захотіла отримати декой (хибну ціль) вартістю приблизно 30-35 тисяч доларів, який здатен за рахунок майже надзвукової швидкості та гранично малої висоти польоту проривати сильне ППО, а після пострілу не повинен тримати зв'язок з літаком.

За рахунок мініатюрного двигуна і системи наведення через 250 контрольних точок за маршрутом, американці домоглися того, щоб від приманки перейти до повноцінного генератора перешкод на глибину сотні км. Тим більше, що пізніше реалізували перенацілювання безпосередньо з борта в повітрі, при зміні обстановки.

Усередині АDM-160 MALD, наприклад, у версії С – відразу кілька передавачів та випромінювачів РЕБ. Залежно від режиму виріб може видавати широкосмугові перешкоди, зображати аеродинамічну ціль, ракету, групу цілей, транспортний літак на ешелоні або вертоліт, або просто бути приманкою для самонаведення головки з радіолокаційним підсвічуванням.

Ракета АDM-160 MALD

Декілька АDM-160 MALD можуть перетворити екрани радарів противника на новорічну ялинку, а за рахунок великих швидкостей час на реакцію та відсів хибних цілей лічені десятки секунд.

Тож майже флеш роял – ЗСУ інтегрували всю лінійку західних боєприпасів під пострадянські літаки.

Ми можемо працювати за останніми координатами РЛС за допомогою HARM. Можемо завдавати ударів керованими бомбами з комплектом JDAM або французькими HAMMER. Можемо застосовувати крилаті ракети авіаційного базування Storm Shadow чи SCALP. І до всього працювати декоями, прикриваючи весь цей зоопарк.

Фото: aviationweek.com Кріплення авіаційної крилатої ракети Storm Shadow/SCALP EG на винищувач

Щойно зайдуть західні літаки, що можуть роздавати РЕБ за допомогою контейнерів та перенацілити вироби проти РЛС у повітрі для росіян все суттєво погіршиться.

Запускаючи з таких бортів декої, навіть з гранично малої висоти, щоб не світитися на ранньому етапі операції, ми змушуємо включитися РЛС бойового режиму і наведення противника.

Бо для оглядових станцій все очевидно – з'явилася повітряна ціль та вдарила крилатою ракетою.

Далі вже варіанти “тонкого налаштування” – ми або виснажуємо і розряджаємо канали пускових установок над маршрутом або другою хвилею знову запускаємо пастки, забиваючи все перешкодами.

І потім уже удар по розкритих радарах, з чергових бортів HARM-ами“ – частини радіоелектронної розвідки передають літунам координати, ті відпрацьовують – або знищують радар відповідними засобами, або він надовго вимикається з мережі для втечі. Або ж координати підуть М270, який накриє двома відразу касетними АТАСМS батарею ППО, яка дала виявила себе завдяки декоям.

Відносно недорого (перші версії балістики, по суті, вже списані) і смертоносно, як мінімум, чотири батареї С-400 таким чином ми вибили.

Або без цих труднощів із взаємодією — у кількості випустять пастки, а за ними крилаті ракети, продавлять у вузькій смузі кількістю, щоб винести штаб, оперативного рівня склад, дістати корабель на рейді.

З'явиться варіативність.

Технологічний відрив у боротьбі з ППО – критично важливий етап, перед введенням F-16 ескадронами та протистояння з набагато численнішим противником.

Фото: EPA/UPG Винищувач F-16 королівських ВПС Данії в аеропорту Ронне на острові Борнхольм, Данія, 29 вересня 2022 р.

Ми станемо більш гнучкими, противнику працюватиме в рази важче.

Бо західні борти зможуть не тільки забивати всі перешкодами пускаючи пастки, але й роздаючи їх зі станцій самоприкриття.

Тим більше у данських та норвезьких F-16 модернізація такого рівня, що вони можуть запускати HARM останньої моделі, що шукають РЛС навіть після того, як вона припинила випромінювання та змінює позицію.

Можемо діставати носіїв керованих бомб у росіян, можемо патрулювати та сліпити чергові РЛС, зможемо наростити зусилля вглиб, націлюючи на тих, хто оживає на пуск приманки.

До того ж американці випробували версію MALD-J, здатну паралельно до функцій придушення ППО, проводити розвідку – передаючи дані за маршрутом польоту і оптичним каналом.

Загалом – підготовку до передачі авіації провели непогано, ніхто на планеті не виконував такого масштабу робіт із суміщення різної архітектури озброєння.

Ми через багато місяців війни маємо пострадянські борти, які тактично та оперативно допоможуть розкрити можливості F-16 навіть без догфайтів над лінією зіткнення, а як платформи з прориву ППО, вбивства систем далекого радіусу та засліплення радарів, з метою нарощувати удари по землі та ловити ворожих носіїв КАБів.