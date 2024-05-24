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Судитимуть експравоохоронця, який перейшов на бік окупантів на Луганщині

За версією обвинувачення, 55-річний чоловік у 2022 році добровільно обійняв посаду тимчасово виконувача обовʼязків начальника «новопсковского ровд мвд днр».

Судитимуть експравоохоронця, який перейшов на бік окупантів на Луганщині
Фото: Київська міська прокуратура

Київською міською прокуратурою до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього працівника поліції, який перейшов на бік держави-агресора після окупації частини територій Луганської області та обійняв посаду в окупаційному «правоохоронному органі» (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За версією обвинувачення, 55-річний чоловік у 2022 році добровільно обійняв посаду тимчасово виконувача обовʼязків начальника «новопсковского ровд мвд днр».

На посаді у псевдо-правоохоронному органі окупаційної адміністрації «чиновник» брав активну участь у підтримці режиму держави-агресора на тимчасово окупованій території. 

Також він був задіяний у пропагандистських акціях на підтримку держави-агресора, зокрема давав інтерв’ю місцевим телеканалам, намагаючись переконати як населення, так і світову спільноту у законності власних дій та легітимності окупантів.

Максимальна санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна.

Нещодавно СБУ затримала ексохоронця російської катівні, який намагався "заховатися" в ЗСУ. Колаборант намагався уникнути правосуддя, мобілізувавшись до Збройних сил.

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