За версією обвинувачення, 55-річний чоловік у 2022 році добровільно обійняв посаду тимчасово виконувача обовʼязків начальника «новопсковского ровд мвд днр».

Київською міською прокуратурою до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього працівника поліції, який перейшов на бік держави-агресора після окупації частини територій Луганської області та обійняв посаду в окупаційному «правоохоронному органі» (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За версією обвинувачення, 55-річний чоловік у 2022 році добровільно обійняв посаду тимчасово виконувача обовʼязків начальника «новопсковского ровд мвд днр».

На посаді у псевдо-правоохоронному органі окупаційної адміністрації «чиновник» брав активну участь у підтримці режиму держави-агресора на тимчасово окупованій території.

Також він був задіяний у пропагандистських акціях на підтримку держави-агресора, зокрема давав інтерв’ю місцевим телеканалам, намагаючись переконати як населення, так і світову спільноту у законності власних дій та легітимності окупантів.

Максимальна санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна.

Нещодавно СБУ затримала ексохоронця російської катівні, який намагався "заховатися" в ЗСУ. Колаборант намагався уникнути правосуддя, мобілізувавшись до Збройних сил.