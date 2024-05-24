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Удар по харківській друкарні знищив 40% потужностей книгодрукування України. Може виникнути проблема з підручниками

Росіяни поцілили в цех підприємства. 

Унаслідок російського удару по харківській друкарні Україна втратила близько 40% друкарських потужностей, що призведе до проблеми з цьогорічними підручниками й іншою навчальною літературою. На підприємстві згоріли дитячі книжки, посібники та підручники. Виробничий комплекс підприємства зруйновано. 

Цей цех побудували лише чотири роки тому. Унаслідок удару в ньому загинули всі співробітники, які перебували за своїм устаткуванням, йдеться у опублікованому президентом відео з друкарні.

"Всі співробітники, які були за своїми машиноцентрами, загинули миттєво", – сказала одна з працівниць.

Жінка розповіла, що після "прильотів" вони з колегами намагалися встигнути передати поранених машинам швидкої допомоги, оскільки невідомо, коли ворог вдарить наступного разу. Друкарня була не першою ціллю, по якій Росія вдарила того дня. 

"Ми допоможемо. Я зрозумів завдання для нас. Ми знайдемо гроші", – пообіцяв президент. 

  • Учора російська армія вдарила по підприємству "Фактор", що входить в один холдинг з видавництвом Vivat. На цій поліграфії повного циклу створювали більшість книжок українських видавництв – кожну третю.
  • Унаслідок удару загинули семеро працівників. Ще близько 20 були поранені. 50 000 книжок згоріли.
  • Фонд "Відродження" анонсував надання видавництву Vivat термінового гранту. 
  • Більше читайте в матеріалі "Знищений «Фактор-Друк»: тут випускали кожну третю книгу в Україні".
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