Знищений “Фактор-Друк”: тут випускали кожну третю книгу в Україні

Після новини про руйнування харківської типографії в мережі запустили флешмоб на її підтримку. Видавництво «Vivat», книжки якого згоріли в цій типографії, закликало підтримати її, сфотографувавши видання зі своїх полиць та опублікувавши їх у соцмережах із хештегом #фактордрук. Флешмоб поширився і на сам «Vivat»: щоб підтримати видавництво, його книжки почали так активно купувати, що навіть “поклали” його сайт на якийсь час. Підтримка також вийшла за межі соцмереж: міжнародний фонд «Відродження» вирішив надати видавництву терміновий грант з резервних коштів.

Вранці 23 травня 2024 року поліграфічний комплекс «Фактор-Друк» у Харкові зазнав російського ракетного удару . За даними Харківської облпрокуратури, під час вибухів на підприємстві перебували понад 50 працівників. Семеро людей загинуло, а шістнадцять було травмовано. Більше тисячі квадратних метрів палітурного цеху вигоріло вщент разом з унікальним обладнанням.

Фото: ДСНС Знищена росіянами друкарня

«Фактор-Друк» є найбільшим в Україні поліграфічним комплексом повного циклу, що спеціалізується на виготовленні газетно-журнальної та книжкової продукції. Його замовниками є великі українські та зарубіжні видавництва, медіахолдинги та рекламні агентства. Більше 15% продукції підприємства – книги для європейських замовників. Кожна третя книга і кожна десята газета в Україні друкувалася саме тут. Друкарня співпрацює з багатьма українськими видавництвами, зокрема з «Vivat», «КСД», «Ранок», «Фоліо», «Свічадо» та «Зелений пес».

«Фактор-Друк» мав великий парк додрукарського, друкарського та палітурного обладнання і штат понад 450 співробітників. Типографія здатна була випускати близько 50 мільйонів книг у твердій та м’якій палітурках, 100 мільйонів журналів і 300 мільйонів газет на рік.

Це був один з найбільших поліграфічних комплексів повного циклу в Європі. Він міг виконувати всі необхідні операції — від обробки pdf-файлів до випуску готової книги. Європейські друкарні зазвичай спеціалізуються на окремих етапах: або тільки друкують і фальцюють, або фальцюють і зшивають книгу. Потужності «Фактор-Друк» дозволяли випустити повнокольорову газету від електронного файла до тиражу в 100 000 примірників лише за 2 години.

Фото: factor-druk.com.ua "Фактор-друк" до обстрілу

«Фактор-Друк» заснував у 1996 році харківський видавець Сергій Політучий. Друкарня входить до ГК «Фактор», до складу якої також належать:

- Видавництво «Vivat», засноване у 2013 році. Останні роки, згідно зі статистикою Книжкової палати, посідає місце у трійці найбільших видавництв України за кількістю виданих найменувань і накладів. Основними напрямками діяльності видавництва є non-fiction, художня література, видання дитячої та підліткової літератури. Активно популяризує українську книжку за кордоном шляхом презентацій та продажів прав на українські видання. На сьогодні права на книги Vivat продаються у 26 країн світу, серед яких Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Латвія, Естонія, країни Азії тощо.

- Медіакомпанія «Фактор Медіа», яка є творцем і оператором найбільших професійних інтернет-майданчиків для бухгалтерів в Україні з відвідуваністю понад 3 мільйони на місяць.

- Аудиторська фірма «Фактор-Аудит», яка є піонером на українському ринку аудиторських послуг.

- Мережа магазинів розвиваючих ігор та іграшок ROZUM.

«Фактор-Друк» – вже третя велика харківська друкарня, знищена росіянами за час повномамштабного вторгнегння. Наслідки цих руйнувань для книжкової індустрії України нам ще доведеться відчути. Очевидно, ціни зростуть, строки виготовлення книжок збільшаться. Влучання у друкарню російських ракет – це невидані книжки, непрочитані історії, загиблі фахівці. Зрештою, просто втрачені життя.