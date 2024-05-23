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«Пиріг і Батіг» створили саундтрек до німого фільму «Фата моргана» за Коцюбинським

Показ пройде 30 червня, о 20:00 на Вуличній сцені Книжкового Арсенала.

«Пиріг і Батіг» створили саундтрек до німого фільму «Фата моргана» за Коцюбинським
Кадр із фільму «Фата моргана» (1931) Бориса Тягна
Фото: ДЦ

У перший день Книжкового Арсеналу відбудеться репрем’єра німого фільму «Фата моргана» (1931) режисера Бориса Тягна в живому музичному супроводі гурту «Пиріг і Батіг». Про це повідомила пресслужба Довженко-Центру.

Проєкт продовжує ідею Довженко-Центру щодо створення сучасних саундтреків до архівних фільмів, втілену в циклі «Коло Дзиґи». 

Показ на Книжковому Арсеналі приурочений до 160 років з дня народження Михайла Коцюбинського, автора повісті «Фата моргана» та одного з найважливіших письменників для українського кіно. 

Гурт «Пиріг і Батіг» створив саундтрек до однієї з перших екранізацій Коцюбинського та єдиної, що збереглася з німого періоду. Її зняв у 1931 році режисер Борис Тягно – відомий театральний постановник, учень Леся Курбаса. Стрічку відрізняє яскравий акторський склад, серед якого зірки українського кіно та театру 1920-х років: Степан Шагайда, Степан Шкурат, Семен Свашенко, Іван Мар’яненко, Петро Масоха й Авмросій Бучма. А також новаторська операторська робота Данила Демуцького, який за рік до того зняв легендарну довженківську «Землю».

&quot;Пиріг і Батіг&quot;
Фото: ДЦ
"Пиріг і Батіг"

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