Кінофестиваль Миколайчук OPEN відкриє вестерн Вігго Мортенсена

Фестиваль пройде з 15 до 23 червня у Чернівцях.

Цього року фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN втретє відбудеться у Чернівцях. Стрічкою, що відкриє кіноподію стала режисерська робота голлівудського актора Вігго Мортенсена, відомого українському глядачеві як Араґорн з «Володаря перснів». Про це повідомила пресслужба фестивалю.

У вестерні «Мертві не завдають болю» (The Dead Don’t Hurt) Мортенсен виступив як режисер, актор, сценарист та продюсер. Показ відбудеться 16 червня після церемонії вікдриття.

Події стрічки розгортаються у 1860-х роках у США. Вів’єн Ле Куді вирушає у мандрівку з данським мігрантом Хольгером Ольсеном, щоб побудувати спільне життя в запиленому містечку штату Невада. Громадянська війна набирає обертів, тож чоловік вирушає на війну на боці Армії Півночі (також відому як Союз). Тепер його кохана мусить сама себе захищати, а це нелегко у місті, яке контролюють жорстокі чоловіки.

Фото: Миколайчук OPEN Вікі Кріпс у фільмі «Мертві не завдають болю»

Головну жіночу роль зіграла люксембурзька акторка Вікі Кріпс, відома за ролями у фільмах «Корсет» та «Примарна нитка», яка отримала шість номінацій на «Оскар». Також у стрічці зіграли Соллі Маклеод («Дім Дракона»), Гаррет Діллаган («12 років рабства»), Денні Г'юстон («Авіатор») та інші.

Фільмом закриття фестивалю стане український документальний фільм «Яремчук: Незрівнянний світ краси». Стрічка розповідає про безсмертну музичну легенду Назарія Яремчука, з якого фактично почалась історія української попмузики. Ініціаторкою створення фільму стала донька Назарія, співачка Марія Яремчук. Показ відбудеться після церемонії нагородження 23 червня.

Про Миколайчук OPEN: