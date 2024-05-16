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Кінофестиваль Миколайчук OPEN відкриє вестерн Вігго Мортенсена

Фестиваль пройде з 15 до 23 червня у Чернівцях.

Кінофестиваль Миколайчук OPEN відкриє вестерн Вігго Мортенсена
Кадр з фільму «Мертві не завдають болю»
Фото: Миколайчук OPEN

Цього року фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN втретє відбудеться у Чернівцях. Стрічкою, що відкриє кіноподію стала режисерська робота голлівудського актора Вігго Мортенсена, відомого українському глядачеві як Араґорн з «Володаря перснів». Про це повідомила пресслужба фестивалю.

У вестерні «Мертві не завдають болю» (The Dead Don’t Hurt) Мортенсен виступив як режисер, актор, сценарист та продюсер. Показ відбудеться 16 червня після церемонії вікдриття. 

Події стрічки розгортаються у 1860-х роках у США. Вів’єн Ле Куді вирушає у мандрівку з данським мігрантом Хольгером Ольсеном, щоб побудувати спільне життя в запиленому містечку штату Невада. Громадянська війна набирає обертів, тож чоловік вирушає на війну на боці Армії Півночі (також відому як Союз). Тепер його кохана мусить сама себе захищати, а це нелегко у місті, яке контролюють жорстокі чоловіки.

Вікі Кріпс у фільмі «Мертві не завдають болю»
Фото: Миколайчук OPEN
Вікі Кріпс у фільмі «Мертві не завдають болю»

Головну жіночу роль зіграла люксембурзька акторка Вікі Кріпс, відома за ролями у фільмах «Корсет» та «Примарна нитка», яка отримала шість номінацій на «Оскар». Також у стрічці зіграли Соллі Маклеод («Дім Дракона»), Гаррет Діллаган («12 років рабства»), Денні Г'юстон («Авіатор») та інші.

Фільмом закриття фестивалю стане український документальний фільм «Яремчук: Незрівнянний світ краси». Стрічка розповідає про безсмертну музичну легенду Назарія Яремчука, з якого фактично почалась історія української попмузики. Ініціаторкою створення фільму стала донька Назарія, співачка Марія Яремчук. Показ відбудеться після церемонії нагородження 23 червня. 

Про Миколайчук OPEN:

  • Третій фетиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN відбудеться з 15 до 23 червня у Чернівцях.

  • Нову секцію фантастичного кіно «Під сузірʼям близнюків» відкриє продюсерська робота Стівена Содерберга «Божественність» (Divinity). 

  • До дня народження Івана Миколайчука відбудуться покази наново відсканованої стрічки «Іду до тебе» та легендарних «Тіней забутих предків» з музою фестивалю Ларисою Кадочниковою. 

  • Також на Миколайчук OPEN відбудеться українська фестивальна премʼєра доку оскарівського лауреата Стіва Макквіна «Окуповане місто». 

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