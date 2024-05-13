СТБ вирішив повернути шоу "Холостяк": героєм нового сезону став військовий

Новим холостяком на СТБ став учасник національної збірної Invictus Games Олександр "Терен" Будько.

Телеканал СТБ оголосив про старт першого за два роки нового сезону шоу "Холостяк". Головним героєм вирішили зробити військового – учасника національної збірної Invictus Games Олександра "Терен" Будька.

Про це йдеться у фейсбуці СТБ.

"Цієї осені разом із Холостяком ми сформуємо національну культуру, дружню до ветеранів та ветеранок. І поринемо у нову історію кохання", – зазначили у пресслужбі СТБ.

Також додали, що Олександр Будько є ветераном, громадським діячем, автором книги "Історія впертого чоловіка".