СТБ вирішив повернути шоу "Холостяк": героєм нового сезону став військовий

Телеканал СТБ оголосив про старт першого за два роки нового сезону шоу "Холостяк". Головним героєм вирішили зробити військового – учасника національної збірної Invictus Games Олександра "Терен" Будька.
Про це йдеться у фейсбуці СТБ.
"Цієї осені разом із Холостяком ми сформуємо національну культуру, дружню до ветеранів та ветеранок. І поринемо у нову історію кохання", – зазначили у пресслужбі СТБ.
Також додали, що Олександр Будько є ветераном, громадським діячем, автором книги "Історія впертого чоловіка".