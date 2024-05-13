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СТБ вирішив повернути шоу "Холостяк": героєм нового сезону став військовий

Новим холостяком на СТБ став учасник національної збірної Invictus Games Олександр "Терен" Будько.

СТБ вирішив повернути шоу "Холостяк": героєм нового сезону став військовий
Олександр «Терен» Будько
Фото: СТБ

Телеканал СТБ оголосив про старт першого за два роки нового сезону шоу "Холостяк". Головним героєм вирішили зробити військового – учасника національної збірної Invictus Games Олександра "Терен" Будька. 

Про це йдеться у фейсбуці СТБ.

"Цієї осені разом із Холостяком ми сформуємо національну культуру, дружню до ветеранів та ветеранок. І поринемо у нову історію кохання", – зазначили у пресслужбі СТБ.

Також додали, що Олександр Будько є ветераном, громадським діячем, автором книги "Історія впертого чоловіка".

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