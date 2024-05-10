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Стартувало періодичне видання “Літопис Українського дизайну”

Наразі заплановано 10 випусків журналу та англомовна антологія

Стартувало періодичне видання “Літопис Українського дизайну”
Фото: ist publishing

Київське дизайн бюро Spiilka у співавторстві зі школою популярної культури SKVOT та видавництвом ist publishing випустило перший номер журналу про український дизайн “Літопис Українського дизайну”.

Видання підтримує українські IT-компанії MacPaw, EdTech, компанія Headway та юридична фірма “Василь Кісіль і Партнери”.

«Літопис» охоплює напрямки типографіки, графічного, промислового, продуктового та цифрового дизайну й розповідає про проєкти та дизайнерів, що вплинули на Україну та українців і були помічені у світі.

Фото: ist publishing

"Літопис – це наш внесок у культуру, наш горокракс – згадка про те, що ми, дизайнери України, жили і створювали. Це наша розповідь для іноземців, щоб вони перевідкрили нас для себе і, можливо, полюбили з новою силою. І, отже, були більш охочими підтримувати та допомагати. Фінальним чекпоінтом буде створення 10 випусків та книги "Антологія українського дизайну" англійською мовою для закордонної аудиторії", – коментує головний редактор “Літопису” та дизайн-директор Spiilka, Володимир Смирнов.

Перше видання нараховує 200 сторінок, над його створенням працювали півтора роки. Воно містить унікальні архівні світлини та 11 історій дизайну, від створення гербу УНР до розвитку компанії Petcube.

Фото: ist publishing

28 травня відбудеться офлайн-онлайн презентація першого випуску в MacPaw Space. 

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