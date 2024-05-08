Україна вийшла до фіналу Євробачення-2024

alyona alyona та Jerry Heil увійшли до десятки найкращих у першому півфіналі пісенного конкурсу.

Україна утримує рекорд як єдина країна-учасниця пісенного конкурсу Євробачення, яка ніколи не припиняла боротьбу після півфіналу. Предстаниці нашої країни alyona alyon та Jerry Heil увійшли до десятки найкращих та в суботу, 11 травня, позмагаються за перемогу.

Українки виступали у півфіналі під 5 номером з піснею "Teresa Maria". Згідно з результатами голосування, у якому брали участь лише телеглядачі без професійного журі, наші дівчата стали фіналістками.

Також до топ-десятки увійшли Сербія, Португалія, Кіпр, Ірландія, Литва, Хорватія, Словенія, Фінляндія та Люксембург. Не будуть представлені у фіналі Польща, Молдова, Австралія, Азербайджан та Ісландія.