60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
В Росії провели "інавгурацію" Путіна. Тепер він зможе правити росіянами щонайменше шість років
В Росії провели "інавгурацію" Путіна. Тепер він зможе правити росіянами щонайменше шість років
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
ГоловнаКультура

Україна вийшла до фіналу Євробачення-2024

alyona alyona та Jerry Heil увійшли до десятки найкращих у першому півфіналі пісенного конкурсу.

Україна вийшла до фіналу Євробачення-2024
Фото: EPA/UPG

Україна утримує рекорд як єдина країна-учасниця пісенного конкурсу Євробачення, яка ніколи не припиняла боротьбу після півфіналу. Предстаниці нашої країни alyona alyon та Jerry Heil увійшли до десятки найкращих та в суботу, 11 травня, позмагаються за перемогу.

Українки виступали у півфіналі під 5 номером з піснею "Teresa Maria". Згідно з результатами голосування, у якому брали участь лише телеглядачі без професійного журі, наші дівчата стали фіналістками.

Також до топ-десятки увійшли Сербія, Португалія, Кіпр, Ірландія, Литва, Хорватія, Словенія, Фінляндія та Люксембург. Не будуть представлені у фіналі Польща, Молдова, Австралія, Азербайджан та Ісландія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies