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Стрічка «Мирні люди» відкриє 21 Docudays UA

Фестиваль оголосив фільми відкриття та завершення.

Стрічка «Мирні люди» відкриє 21 Docudays UA
Кадр з фільму "Мирні люди"
Фото: Docudays UA

Кінофестиваль Docudays UA-2024 відкриє стрічка «Мирні люди» Оксани Карпович. Про це повідомила пресслужба заходу.

В основі фільму «Мирні люди» — перехоплення телефонних розмов російських військових із їхніми родинами. Фрагмент за фрагментом голоси росіян розкривають світові очі не тільки на хід так званої «спецоперації», а й на процес морального розпаду її виконавців. «…Це історія дегуманізації, що починається не на війні, а в Росії, в їхньому суспільстві через пропаганду», — розповідає про свій фільм Оксана Карпович.

Прем’єра стрічки відбулася на 74-му Берлінському кінофестивалі, де «Мирні люди» (Intercepted) отримав дві спеціальні відзнаки в конкурсній програмі Forum, викликав великий міжнародний резонанс і був запрошений до програм багатьох провідних кінофорумів світу. Другим фестивалем в Україні, де покажуть фільм «Мирні люди» стане Миколайчук OPEN у Чернівцях (15-23 червня). В український прокат стрічка вийде 29 серпня 2024 року.

Кадр з фільму &quot;Місія 200&quot;
Фото: Docudays UA
Кадр з фільму "Місія 200"

Завершить фестивальні покази Docudays UA-2024 стрічка «Місія 200» Володимира Сидька. 

Головна героїня фільму Тетяна Потоцька після початку великого вторгнення призупинила діяльність свого туристичного бізнесу, за власні кошти придбала рефрижератор і почала перевозити тіла загиблих військових. Долаючи тисячі кілометрів без зупинок і сну, вона перевозить тих, хто відправляється в останню подорож «на щиті». «Особисто для мене цей фільм важливий тим, що він дає можливість розповісти світові про те, яке страшне горе несе війна, і що жодна країна світу не застрахована від такої трагедії, яка відбувається в Україні», — зазначає режисер стрічки Володимир Сидько. 

Про 21 Docudays UA:

  • 21 Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, (далі — Фестиваль), у 2024 році відбудеться в Києві з 31 травня по 9 червня.
  • Організатори фестивалю Громадська організація «Докудейз», Українська Гельсінська спілка з прав людини, Благодійна організація «Фонд милосердя та здоров’я», Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв.
  • Після завершення Фестивалю Docudays UA презентує найкращі фільми в регіонах України в межах Мандрівного фестивалю. Покази триватимуть від жовтня до грудня (включно).
  • Стрічки «Мирні люди» та «Місія 200» увійшли також в основну тематичну програму фестивалю «10 років триденної війни, яка триває три сторіччя»
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