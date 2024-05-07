Стрічка «Мирні люди» відкриє 21 Docudays UA

Кінофестиваль Docudays UA-2024 відкриє стрічка «Мирні люди» Оксани Карпович. Про це повідомила пресслужба заходу.

В основі фільму «Мирні люди» — перехоплення телефонних розмов російських військових із їхніми родинами. Фрагмент за фрагментом голоси росіян розкривають світові очі не тільки на хід так званої «спецоперації», а й на процес морального розпаду її виконавців. «…Це історія дегуманізації, що починається не на війні, а в Росії, в їхньому суспільстві через пропаганду», — розповідає про свій фільм Оксана Карпович.

Прем’єра стрічки відбулася на 74-му Берлінському кінофестивалі, де «Мирні люди» (Intercepted) отримав дві спеціальні відзнаки в конкурсній програмі Forum, викликав великий міжнародний резонанс і був запрошений до програм багатьох провідних кінофорумів світу. Другим фестивалем в Україні, де покажуть фільм «Мирні люди» стане Миколайчук OPEN у Чернівцях (15-23 червня). В український прокат стрічка вийде 29 серпня 2024 року.

Фото: Docudays UA Кадр з фільму "Місія 200"

Завершить фестивальні покази Docudays UA-2024 стрічка «Місія 200» Володимира Сидька.

Головна героїня фільму Тетяна Потоцька після початку великого вторгнення призупинила діяльність свого туристичного бізнесу, за власні кошти придбала рефрижератор і почала перевозити тіла загиблих військових. Долаючи тисячі кілометрів без зупинок і сну, вона перевозить тих, хто відправляється в останню подорож «на щиті». «Особисто для мене цей фільм важливий тим, що він дає можливість розповісти світові про те, яке страшне горе несе війна, і що жодна країна світу не застрахована від такої трагедії, яка відбувається в Україні», — зазначає режисер стрічки Володимир Сидько.

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