Стрічка “Назавжди-назавжди” отримала головний приз на Міжнародному кінофестивалі у Стамбулі

Українська стрічка “Назавжди-назавжди” отримала нагороду на Міжнародному кінофестивалі у Стамбулі.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“Стрічку “Назавжди-назавжди” Анни Бурячкової, було нагороджено головним призом - “Золотим тюльпаном” за найкращий фільм на Міжнародному кінофестивалі у Стамбулі”, - йдеться у повідомленні.

Українське кіно отримало нагороду в межах програми International Competition.

“Назавжди-Назавжди” – це історія про виживання, та водночас – любов, це про сором, але і безтурботність, про свободу та залежність від свого тіла. Це про відчайдушність, ніжність, біль, насолоду та пошук себе та правильних рішень. А ще це фільм про юність тих, кому зараз за 30, тих, хто в новітні часи став найбільш пристрасним і відданим борцем за свободу.