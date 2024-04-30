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Стрічка “Назавжди-назавжди” отримала головний приз на Міжнародному кінофестивалі у Стамбулі

Режисерка фільму - Анна Бурячкова.

Стрічка “Назавжди-назавжди” отримала головний приз на Міжнародному кінофестивалі у Стамбулі
Стрічка “Назавжди-назавжди” отримала головний приз на Міжнародному кінофестивалі у Стамбулі
Фото: Держкіно

Українська стрічка “Назавжди-назавжди” отримала нагороду на Міжнародному кінофестивалі у Стамбулі.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“Стрічку “Назавжди-назавжди” Анни Бурячкової, було нагороджено головним призом - “Золотим тюльпаном” за найкращий фільм на Міжнародному кінофестивалі у Стамбулі”, - йдеться у повідомленні.

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Українське кіно отримало нагороду в межах програми International Competition.

“Назавжди-Назавжди” – це історія про виживання, та водночас – любов, це про сором, але і безтурботність, про свободу та залежність від свого тіла. Це про відчайдушність, ніжність, біль, насолоду та пошук себе та правильних рішень. А ще це фільм про юність тих, кому зараз за 30, тих, хто в новітні часи став найбільш пристрасним і відданим борцем за свободу.

  • Світова прем’єра повнометражного ігрового дебюту української режисерки Анни Бурячкової “Назавжди-Назавжди” відбудеться на 80-му кінофестивалі Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica у Венеції, в конкурсній програмі Orizzonti Extra.
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