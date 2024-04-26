Європол затримав банду, яка викрала з бібліотек антикварні книги на 2,5 мільйона євро

Поліцейське управління повідомило про арешт дев'ятьох осіб у Грузії та Литві.

Європол затримав злочинну групу, яка викрала рідкісні антикварні книги вартістю 2,5 мільйона євро з бібліотек на всьому континенті, інформують Euronews.

Поліцейське управління повідомило про арешт дев'ятьох грузинів у Грузії та Литві, які ймовірно брали участь у змові.

Правоохоронцям відомо про викрадення щонайменше 170 книг.

“У 2022 і 2023 роках злочинній групі вдалося викрасти рідкісні книги з національних та історичних бібліотек Чехії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Швейцарії”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Злодії відвідували бібліотеки та вимагали перевірити антикварні книги особисто, вдаючи конкретну причину, наприклад, академічний інтерес. Потім вони ретельно вимірювали книжки та фотографували, перш ніж віддавати їх назад.

“Через кілька днів, тижнів або місяців зловмисники поверталися і просили отримати доступ до тих самих книг, цього разу повертаючи підроблені версії. Експерти встановили, що копії були виняткової якості”, ‒ додали в Європолі.

Злодії також застосували грубший підхід і просто проникали в бібліотеки. Готуючись до крадіжок, вони зазвичай відвідували бібліотеки та досліджували книги, які пізніше крали.

Бандитів затримували понад 100 офіцерів у 27 різних місцях, а розслідування підтримували органи влади з 10 різних країн. Вилучено понад 150 книг, походження яких зараз встановлюється.