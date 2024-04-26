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Сі Цзіньпін відвідає у травні Францію, Угорщину та Сербію

Однією з причин візиту лідера КНР до Європи є рішення Італії вийти з масштабної китайської програми “Новий шовковий шлях”.

Сі Цзіньпін відвідає у травні Францію, Угорщину та Сербію
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон у Пекіні, 7 квітня
Фото: EPA/UPG

Голова Китаю Сі Цзіньпін приблизно через два тижні відвідає Європу, зокрема Францію, Угорщину та Сербію.

Про це повідомили Euronews.

Однією з причин візиту є рішення Італії вийти з масштабної китайської програми “Новий шовковий шлях”. Цю процедуру прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні завершить у Пекіні в липні.

Рішення Риму посилює важливість Угорщини та Сербії, що розташовані в Центральній і Східній Європі, якщо Китай хоче отримати безперешкодний доступ до ЄС сухопутним шляхом. У цьому стосунку ключовою є вантажна залізниця Белград-Будапешт.

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Поїздка Сі до Парижа є частиною щорічного порядку денного двох країн. Президент Франції Еммануель Макрон після свого обрання на посаду пообіцяв відвідувати Китай щороку. Держави хочуть досягти домовленостей щодо пом’якшення позитивного сальдо торгового балансу Китаю, все ще актуального питання інтелектуальних і технічних прав та взаємних кроків у сфері кліматичної політики. Також у порядку денному буде питання безпеки через підтримку Пекіном Москви у війні проти України.

  • Натомість у травні Китай планує відвідати очільник Кремля Володимир Путін.
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