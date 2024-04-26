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Столтенберг: якщо Китай хоче налагодити добрі стосунки з Заходом, він має перестати підтримувати Росію

Для Росії "життєво важлива" допомога від КНР, аби продовжувати війну проти України.

Столтенберг: якщо Китай хоче налагодити добрі стосунки з Заходом, він має перестати підтримувати Росію
Генсек НАТО Єн Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Китай перестати підтримувати Росію, якщо КНР хоче налагодити добрі стосунки з Заходом.

Про це пише Reuters.

Столтенберг наголосив, що для Росії "життєво важлива" допомога від Китаю, аби продовжувати війну проти України. Торік РФ імпортувала з Китаю 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків.

"Китай каже, що хоче хороших відносин із Заходом. У той же час Пекін продовжує розпалювати найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Вони не можуть одночасно займати обидві сторони", – попередив він.

Столтенберг також застеріг західних союзників від потрапляння в таку ж залежність від Китаю, якими вони були залежні від Росії.

"У минулому ми зробили помилку, ставши залежними від російської нафти і газу... Ми не повинні повторювати цю помилку з Китаєм. Залежність від його грошей, його сировини, його технологій робить нас уразливими", – наголосив генсек НАТО.

Як зазначає Reuters, у 2023 китайсько-російська торгівля досягла рекорду – 240,1 мільярда доларів. Це на 26,3% більше, ніж роком раніше. Китайські поставки до Росії підскочили на 46,9% у 2023, тоді як імпорт з Росії зріс на 13%.

Нещодавно кремлівський володар Володимир Путін заявив, що у травні поїде до Китаю, цей візит стане першою закордонною поїздкою за його новий президентський термін. Раніше він їздив до КНР в жовтні минулого року. Докладніше про це – в матеріалі LB.ua "Зустріч у Пекіні. Що загрожує Китаю та навіщо Сі знадобився Путін".

Зазначимо, що минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна.

Китай в контексті війни в Україні

  • Пекін офіційно повномасштабне російське вторгнення до України не заохочує, але і відносин з Росією не розриває. За понад два роки війни китайські посадовці декілька разів зустрічалися з росіянами, а торговельні відносини між країнами лише зміцніли.
  • У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ. 
  • У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію. Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024. 
  • У квітні Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.
  • За даними Bloomberg, Китай продає Росії супутникові знімки, які вона використовує для ударів по Україні. 
  • За даними ГУР, Китай постачає росіянам товари подвійного призначення, а не безпосередньо зброю. 
  • Китай підтримує мирну конференцію в Швейцарії, але хоче, щоб на ній була присутня Росія. Україна присутність росіян на першій конференції не розглядає.
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