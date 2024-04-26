Столтенберг: якщо Китай хоче налагодити добрі стосунки з Заходом, він має перестати підтримувати Росію

Для Росії "життєво важлива" допомога від КНР, аби продовжувати війну проти України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Китай перестати підтримувати Росію, якщо КНР хоче налагодити добрі стосунки з Заходом.

Про це пише Reuters.

Столтенберг наголосив, що для Росії "життєво важлива" допомога від Китаю, аби продовжувати війну проти України. Торік РФ імпортувала з Китаю 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків.

"Китай каже, що хоче хороших відносин із Заходом. У той же час Пекін продовжує розпалювати найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Вони не можуть одночасно займати обидві сторони", – попередив він.

Столтенберг також застеріг західних союзників від потрапляння в таку ж залежність від Китаю, якими вони були залежні від Росії.

"У минулому ми зробили помилку, ставши залежними від російської нафти і газу... Ми не повинні повторювати цю помилку з Китаєм. Залежність від його грошей, його сировини, його технологій робить нас уразливими", – наголосив генсек НАТО.

Як зазначає Reuters, у 2023 китайсько-російська торгівля досягла рекорду – 240,1 мільярда доларів. Це на 26,3% більше, ніж роком раніше. Китайські поставки до Росії підскочили на 46,9% у 2023, тоді як імпорт з Росії зріс на 13%.

Нещодавно кремлівський володар Володимир Путін заявив, що у травні поїде до Китаю, цей візит стане першою закордонною поїздкою за його новий президентський термін. Раніше він їздив до КНР в жовтні минулого року. Докладніше про це – в матеріалі LB.ua "Зустріч у Пекіні. Що загрожує Китаю та навіщо Сі знадобився Путін".

Зазначимо, що минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна.

Китай в контексті війни в Україні