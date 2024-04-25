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Посолка США в НАТО звинуватила Китай в допомозі Росії: продає складові для пороху і подвійні товари

Пекін постачає росіянам компонент для виготовлення пороху і технології та матеріали подвійного призначенння. 

Посолка США в НАТО звинуватила Китай в допомозі Росії: продає складові для пороху і подвійні товари
Посол США в НАТО Джуліанна Сміт
Фото: Defence News

Американська посолка в НАТО звинуватила Китай в допомозі Росії в досягненні її воєнних цілей в Україні. Джуліанна Сміт в інтерв'ю Politico розповіла, що Пекін продовжує продавати Москві технології для безпілотників та складові для пороху.

Сміт заявила, що КНР не може претендувати на повний нейтралітет у питанні війни в Україні, бо вона насправді обрала сторону. Штати не вірять у нейтралітет Китаю і все більше помічають матеріальну підтримку росіян.

За словами Сміт, китайці продають росіянам товари подвійного призначення, і це зіграло вирішальну роль у допомозі Москві досягти деяких її цілей.

"Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або цю матеріальну підтримку, Росія була б у зовсім іншій ситуації і мала б проблеми з досяганням деяких із цих актів агресії", – сказала дипломатка. 

За словами посолки, Китай надає Росії "верстати, мікроелектроніку, технології БпЛА та нітроцелюлозу (основний інгредієнт для виготовлення пороху – ред.)".

"У багатьох випадках ми бачимо потік компонентів подвійного призначення, які, по суті, дозволяють Росії вести неспровоковану агресивну війну в Україні", – сказала вона.

Розмова зі Сміт відбулася напередодні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю, де він мав застерегти Пекін від допомоги росіянам.

Китай в контексті війни в Україні

Пекін офіційно повномасштабне російське вторгнення до України не заохочує, але і відносин з Росією не розриває. За понад два роки війни китайські посадовці декілька разів зустрічалися з росіянами, а торговельні відносини між країнами лише зміцніли.

У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ. 

У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію.Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024. 

У квітні Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.

За даними Bloomberg, Китай продає Росії супутникові знімки, які вона використовує для ударів по Україні. 

За даними ГУР, Китай постачає росіянам товари подвійного призначення, а не безпосередньо зброю. 

Китай підтримує мирну конференцію в Швейцарії, але хоче, щоб на ній була присутня Росія. Україна присутність росіян на першій конференції не розглядає. 

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