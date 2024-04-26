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Китай заявив про накопичення "негативних чинників" у відносинах зі США

Держсекретар Ентоні Блінкен у Пекіні зустрівся з колегою Ван Ї і чекає на перемовини із Сі Цзінпінем.

Китай заявив про накопичення "негативних чинників" у відносинах зі США
Ентоні Блінкен у Пекіні
Фото: EPA

Відносини між Китаєм та США "починають стабілізуватися", проте "негативні чинники досі накопичуються". Таку заяву зробив міністр закордонних справ Піднебесної Ван Ї перед зустріччю зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном.

Як пише Bloomberg, Держсекретар прибув до Пекіна з важкою місією водночас донести до китайської сторони критику щодо її зовнішньої та торговельної політики, але й заручитися підтримкою у стримування ядерної програми КНДР та вирішенні кризи на Близькому Сході. Також Блінкену буде складно пояснити, як адміністрація Джо Байдена прагне "тіснішої співпраці" і водночас підписує закон про вигнання з американського ринку соцмережі TikTok. 

У своїй заяві перед перемовинами з Ї Блінкен підкреслив важливість діалогу та назвав відносини США та Китаю такими, що "мають найбільше наслідків у світі".

Очікується, що Держсекретар також поспілкується з китайським лідером Сі Цзінпінем, проте сторони досі не підтвердили зустріч.

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