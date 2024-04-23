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Китай заперечує підтримку російського вторгнення в Україну

КНР відкидає будь-які звинувачення.

Китай заперечує підтримку російського вторгнення в Україну
Ван Веньбінь
Фото: ЕРА/UPG

Китай заперечує позицію підтримки російського вторгнення в Україну, водночас наполягає на законності торгівлі з РФ та стверджує, що уряд країни контролює експорт товарів військового призначення і подвійного використання.

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбін під час брифінгу, пише Укрінформ.

Ван наголосив, що позиція Китаю "справедлива й об’єктивна" щодо українського питання, а Китай "активно працює" над переговорами про мир і політичне врегулювання.

"Уряд Китаю здійснює належний нагляд за експортом товарів подвійного призначення відповідно до чинних законів і правил", – заявив дипломат.

Також Ван підкреслив, що Китай не є ні творцем "української кризи", ні її стороною і не шукає егоїстичної вигоди та "точно не погодиться бути цапом-відбувайлом".

"Дозвольте мені ще раз підкреслити, що право Китаю на нормальний торговельно-економічний обмін із Росією та іншими країнами світу на основі рівності і взаємної вигоди не повинно зазнавати перешкоджання або порушуватися", – сказав він.

На думку дипломата, врегулювати "конфлікт" можливо лише, "враховуючи законні інтереси усіх сторін щодо безпеки" та створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки шляхом діалогу та переговорів.

  • Китай відповідальний за 90% поставок мікроелектроніки до РФ, яку країна-агресор використовує для вироблення ракет, дронів та військової техніки. 
  • Китай вважає, що має право на "нормальну" економічну та торговельну співпрацю з Росією. Відповідну заяву зробили в МЗС країни після критики з боку США.
  • У квітні Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.
  • Пекін офіційно повномасштабне російське вторгнення до України не заохочує, але і відносин з Росією не розриває. За понад два роки війни китайські посадовці декілька разів зустрічалися з росіянами, а торговельні відносини між країнами лише зміцніли.
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