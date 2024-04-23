Китай заперечує підтримку російського вторгнення в Україну

Китай заперечує позицію підтримки російського вторгнення в Україну, водночас наполягає на законності торгівлі з РФ та стверджує, що уряд країни контролює експорт товарів військового призначення і подвійного використання.

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбін під час брифінгу, пише Укрінформ.

Ван наголосив, що позиція Китаю "справедлива й об’єктивна" щодо українського питання, а Китай "активно працює" над переговорами про мир і політичне врегулювання.

"Уряд Китаю здійснює належний нагляд за експортом товарів подвійного призначення відповідно до чинних законів і правил", – заявив дипломат.

Також Ван підкреслив, що Китай не є ні творцем "української кризи", ні її стороною і не шукає егоїстичної вигоди та "точно не погодиться бути цапом-відбувайлом".

"Дозвольте мені ще раз підкреслити, що право Китаю на нормальний торговельно-економічний обмін із Росією та іншими країнами світу на основі рівності і взаємної вигоди не повинно зазнавати перешкоджання або порушуватися", – сказав він.

На думку дипломата, врегулювати "конфлікт" можливо лише, "враховуючи законні інтереси усіх сторін щодо безпеки" та створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки шляхом діалогу та переговорів.