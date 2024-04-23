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Без російської мови: Уряд Латвії затвердив зміни до державного стандарту освіти у школах

Як другу іноземну учні зможуть обирати тільки офіційну мову ЄС, країн Європейської Економічної зони.

Без російської мови: Уряд Латвії затвердив зміни до державного стандарту освіти у школах
Російська мова
Фото: slovoidilo

Уряд Латвії 23 квітня одноголосно підтримав Правила про державний стандарт основної освіти та зразки програм основної освіти, які передбачають поступову відмову від російської.

Як повідомляє Delfi, школярі, які ще до 1 вересня 2025 року обрали другою іноземною мовою російську, зможуть продовжувати вивчати її до завершення основної школи. Потім другою іноземною мовою, починаючи з 5-го класу, можна буде навчати тільки офіційну мову ЄС, країн Європейської Економічної зони або іноземну, регульовану міжурядовими угодами про освіту. Російська мова не входить до цих мов. 

Наразі латвійські школярі вивчають англійську мову як першу іноземну від початку навчання, а другу іноземну мову починають вивчати з кінця початкової школи – з 4-го класу. Теоретично діти можуть вивчати французьку, німецьку та інші мови як другу іноземну, але на практиці найчастіше викладають російську, оскільки у школах не вистачає вчителів інших мов.

За даними Міністерства освіти і науки, російську викладають як другу іноземну майже в половині латвійських шкіл. У деяких навчальних закладах альтернатив російській мові не пропонують.

Кабмін передбачив перехідний період, підготувати викладачів, яких зараз не вистачає.

Передбачено, що найближчим часом зміни до закону про освіту затвердить латвійський парламент.

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