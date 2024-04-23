Фон дер Ляєн: ЄС не стане зменшувати підтримку України після схвалення допомоги в США

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз не стане менше допомагати Україні після схвалення довгоочікуваного пакету американської допомоги. В ЄС уже обговорюють подальшу підтримку, сказала вона в коментарі Politico.

Урсула фон дер Ляєн мала розмову з американським президентом Джо Байденом і обговорила з ним Україну. Вона також додала, що члени ЄС "важко працюють" над постачання більшої кількості протиповітряної оборони та інших критично важливих військових постачань.

"Цього тижня Євросоюз та його країни-члени вже зроблять можливим надання Україні та українцям Європи допомоги на суму майже 100 мільярдів євро. І ми вже домовилися про додаткові десятки мільярдів євро, які надходитимуть у наступні роки", – сказала вона.

"Успіх Росії в Україні став би історичним поворотним пунктом для європейської безпеки і обійдеться величезною ціною як для Європи, так і для Сполучених Штатів", – сказала вона журналістам після розмови з президентом США Джо Байденом.