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Фон дер Ляєн: ЄС не стане зменшувати підтримку України після схвалення допомоги в США

Президентка Єврокомісії запевнила, що підтримка триватиме. 

Фон дер Ляєн: ЄС не стане зменшувати підтримку України після схвалення допомоги в США

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз не стане менше допомагати Україні після схвалення довгоочікуваного пакету американської допомоги. В ЄС уже обговорюють подальшу підтримку, сказала вона в коментарі Politico.

Урсула фон дер Ляєн мала розмову з американським президентом Джо Байденом і обговорила з ним Україну. Вона також додала, що члени ЄС "важко працюють" над постачання більшої кількості протиповітряної оборони та інших критично важливих військових постачань.

"Цього тижня Євросоюз та його країни-члени вже зроблять можливим надання Україні та українцям Європи допомоги на суму майже 100 мільярдів євро. І ми вже домовилися про додаткові десятки мільярдів євро, які надходитимуть у наступні роки", – сказала вона. 

"Успіх Росії в Україні став би історичним поворотним пунктом для європейської безпеки і обійдеться величезною ціною як для Європи, так і для Сполучених Штатів", – сказала вона журналістам після розмови з президентом США Джо Байденом. 

 

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