У РФ засуджений за підбурювання до самогубства дітей достроково вийшов для участі в війні і тепер читає лекції школярам

Андрій Глазов в Московській області вчив дітей "патріотизму". До цього він вчив їх, як скоїти суїцид.

У Росії засуджений за підштовхування дітей до самогубства отримав дострокове звільнення для участі в війні проти України, а нині читає "патріотичні" лекції школярам. Про це пише російськомовне бюро "Радіо Свобода".

Один з російських телеграм-каналів помітив інформацію про виступ Андрія Глазова на сайті спілки ветеранів "Бойове братство". Згідно з нею, злочинець в межах заходу "З чого починається патріотизм" розповідав школярам міста Котельники Московської області про участь у війні в Україні.

Андрій Глазов у 2019 році отримав шість років колонії за розміщення в російській соцмережі "Вконтактє" підбурювальної інформації для вчинення самогубства. Щонайменше одну дитину Глазов довів до спроби суїциду. На суді він визнав провину.

Глазов звільнився достроково для участі в війні в Україні. Публікував у соцмережах фото, пов'язані з "групою Вагнера". Йоміврно, був поранений.