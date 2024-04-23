Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Харківщини. Є загиблий та поранені

У Чугуївському районі через обстріл загинув 33-річний чоловік.

Російська окупаційна армія протягом доби била із авіації, артилерії та мінометів по Харківщині. Ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі, Сенькове.

Про це інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 16:40 в Харкові внаслідок ракетного обстрілу Х-59 пошкоджена телевежа.

23 квітня 02:49 у м. Дергачі Харківського району внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи господарської споруди.

О 22:40 с.Борова, Чугуївського району відбулося влучання по відкритій території у лісовому масиві.

Близько 17:30 в с. Юрченкове Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено ескалатор. Загинув 33-річний цивільний чоловік.

Ворог обстріляляв о 16:36 смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу з боку РФ поранення отримала 38-річна жінка.

О 16:35 смт Великий Бурлук внаслідок авіаудару пошкоджено будівлю цивільного підприємства, приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки. Поранення отримала цивільна жінка.

Біля 16:35 с. Приколотне Куп'янського району окупанти обстріляли КАБами. Пошкоджено приватний будинок, будівля сушильного цеху приватного підприємства.

О 16:15 в смт Липці Харківського району відбувся ракетний обстріл КАБами. Пошкоджено 6 приватних будинків, приміщення школи.

Також о 16:10 м. Дергачі Харківського району окупанти обстріляли КАБами. Пошкоджено господарче та офісні приміщення.

Біля 15:45 по м. Вовчанськ відбувся ракетний обстріл КАБ. Пошкоджено приміщення м’ясокомбінату.

О 12:00 с. Глушківка Куп'янського району окупанти обстріляли із РСЗВ Ураган. Пошкоджено приміщення с/підприємства.

22 квітня 11:15 у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району відбувся артобстріл. Пошкоджено приватний будинок.

За минулу добу в межах області на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 62 дитини з родинами: із Борівської громади – 4; із Дергачівської громади – 28; Липецької громади – 30.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 60,07 га території, знищили 468 вибухонебезпечних предметів.