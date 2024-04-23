Київщину та столицю атакували дрони, усі цілі було знищено

Київська міська військова адміністрація на своїй сторінці у Telegram повідомила про наслідки нічної атаки росіян із застосування ударних БПЛА.
За словами голови КМВА Сергія Попка, "шахеди" було запущено із Курської області РФ. Безпілотники пролетіли Сумщину та Черкащину і заходили на столицю з південно-західного напрямку.
Засобами протиповітряної оборони всі БПЛА було знищено. Точна кількість збитих засобів ураження буде оприлюднена у звіті Повітряних Сил.
Згідно з попередніми даними, у Києві та області не зафіксовано руйнувань чи постраждалих.
- В Одесі вночі теж було гучно: "шахеди" влучили у житлові будинки, повідомляли про сімох постраждалих.