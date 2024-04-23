Київщину та столицю атакували дрони, усі цілі було знищено

У Києві не зафіксовано ані руйнувань, ані постраждалих.

Київська міська військова адміністрація на своїй сторінці у Telegram повідомила про наслідки нічної атаки росіян із застосування ударних БПЛА.

За словами голови КМВА Сергія Попка, "шахеди" було запущено із Курської області РФ. Безпілотники пролетіли Сумщину та Черкащину і заходили на столицю з південно-західного напрямку.

Засобами протиповітряної оборони всі БПЛА було знищено. Точна кількість збитих засобів ураження буде оприлюднена у звіті Повітряних Сил.

Згідно з попередніми даними, у Києві та області не зафіксовано руйнувань чи постраждалих.