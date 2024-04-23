Окупанти вночі атакували Україну 16-ма "шахедами" та двома "Іскандерами"

У ніч на 23 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Захисники неба знищили 15 ворожих безпілотників.
Про це повідомили у Повітрняних силах України.
Ракети ворог запускав із Бєлгородської області Росії, а "шахеди" із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби", – додали у ПсУ.
Збивали безпілотники у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.
- Від безпілотників відбивалася Київщина. У ОВА повідомили, що всі дрони збили, у Києві та області не зафіксовано руйнувань чи постраждалих.
- Внаслідок нічної атаки окупантів з використанням ударних безпілотників в Одесі пошкоджені житлові будинки, розпочалася пожежа. 34 особи були врятовані.