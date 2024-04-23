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Окупанти вночі атакували Україну 16-ма "шахедами" та двома "Іскандерами"

Протиповітряна оборона України знищила 15 ударних безпілотників.

Окупанти вночі атакували Україну 16-ма "шахедами" та двома "Іскандерами"
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.
Фото: EPA/UPG

У ніч на 23 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Захисники неба знищили 15 ворожих безпілотників.

Про це повідомили у Повітрняних силах України.

Ракети ворог запускав із Бєлгородської області Росії, а "шахеди" із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби", – додали у ПсУ.

Збивали безпілотники у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

Фото: Повітрняі сили України

  • Від безпілотників відбивалася Київщина. У ОВА повідомили, що всі дрони збили, у Києві та області не зафіксовано руйнувань чи постраждалих.
  • Внаслідок нічної атаки окупантів з використанням ударних безпілотників в Одесі пошкоджені житлові будинки, розпочалася пожежа. 34 особи були врятовані. 
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