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Засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у віртуальному форматі, - Пентагон

Зустріч відбудеться цієї п'ятниці.

Засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у віртуальному форматі, - Пентагон
18-та зустріч у форматі "Рамштайн" 23 січня 2024 року
Фото: Пресслужба Міноборони України

Міноборони США повідомило про зустріч високопоставлених представників оборонних відомств Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

“Міністр Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів проведуть засідання Контактної групи з питань оборони України в п’ятницю цього тижня у віртуальному форматі”, - заявив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер.

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Він зазначив, що ця зустріч буде 21-ю у форматі “Рамштайну” за два роки.

“Попри припущення Росії, що міжнародна спільнота з часом розколеться та втратить інтерес до суперпідтримки України, все сталося як раз навпаки”,- зауважив Райдер.

Він також звернув особливу увагу на активність окремих країн формату “Рамштайн”. Крім того Райдер наголосив, що існує міжнародний консенсус з приводу того, що безпека Україна має значення для безпеки всіх націй західного світу.

  • Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться наприкінці поточного тижня.

  • Від початку російської війни проти України НАТО та країни-союзниці надають Україні політичну та практичну військову допомогу, включаючи поставки зброї, боєприпасів, запасних частин та іншого військового обладнання. Головним координаційним інструментом для таких зусиль є Контактна група з оборони України ("Рамштайн"), яка проводиться за лідерства США та за участю країн-партнерів.

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