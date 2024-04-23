Засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у віртуальному форматі, - Пентагон

Міноборони США повідомило про зустріч високопоставлених представників оборонних відомств Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

“Міністр Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів проведуть засідання Контактної групи з питань оборони України в п’ятницю цього тижня у віртуальному форматі”, - заявив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер.

Він зазначив, що ця зустріч буде 21-ю у форматі “Рамштайну” за два роки.

“Попри припущення Росії, що міжнародна спільнота з часом розколеться та втратить інтерес до суперпідтримки України, все сталося як раз навпаки”,- зауважив Райдер.

Він також звернув особливу увагу на активність окремих країн формату “Рамштайн”. Крім того Райдер наголосив, що існує міжнародний консенсус з приводу того, що безпека Україна має значення для безпеки всіх націй західного світу.