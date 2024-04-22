Наступний пакет допомоги США Україні буде більшим за звичайний, – ЗМІ

Також він включатиме бронетехніку.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на американських чиновників.

Джерела видання повідомляють, що пакет включатиме бронетехніку, на додаток до терміново необхідної артилерії та ППО.

Чиновники Міноборони хочуть, щоб новий пакет допомоги був готовий незабаром після того, як Байден підпише законопроєкт про надання допомоги Києву.

Новий пакет, над яким зараз працює Пентагон, буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 млн доларів, повідомили джерела.

Ймовірно, додаткові бойові машини Bradley будуть частиною вантажу. Очікується, що старіші Humvee і бронетранспортери M113, а також ракети також будуть у пакеті.

Втім, представник Пентагону відмовився від коментарів.

Глава України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом під час якої лідери обговорили постачання зброї для ЗСУ. Байден запевнив Зеленського, як тільки Сенат схвалить закон про надання військової допомоги США, він підпише документ.

Графік, за яким Україна отримуватиме зброю від США, невідомий, і його не оприлюднять, тому що це може вплинути на стратегію війни. Але зброя, яка прибуде в Україну, прибуде швидше, ніж будь-яка армія могла б мобілізуватися, щоб доставити її сюди. Частина зброї може бути за кілька днів, частина – за кілька тижнів.